Garuda macht sich als CRJ1000 Käufer bekannt

Garuda Indonesia hat anlässlich der Singapore Airshow 2012 den Kauf von sechs Bombardier CRJ1000 der neusten Generation bekannt gegeben.

Der Auftrag wurde durch Bombardier bereits am 10. Februar 2012 bekannt gegeben, jetzt wurde das Geheimnis mit der Veröffentlichung des Kunden gelüftet. Indonesiens Garuda hat neben sechs Festbestellungen auch achtzehn Optionen auf das Verkehrsflugzeug von Bombardier gezeichnet. Fünf der sechs CRJ1000 NextGen sollen noch in diesem Jahr an Garuda ausgeliefert werden, die sechste Maschine soll 2013 ausgeliefert werden.