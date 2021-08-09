Airbus lieferte im Juli 47 Flugzeuge aus

China Southern Airlines Airbus A321neo (Foto: Chnia Southern)

Airbus konnte im Juli 2021 insgesamt 47 Verkehrsflugzeuge ausliefern, dazu kamen 2 neue Bestellungen.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Juli insgesamt 41 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf einen A319ceo, 22 A320neo, 17 A321neo und einen A321ceo. Bei der A220 Familie konnte Airbus zwei Maschinen vom Typ A220-300 ausliefern. Bei den Großraumflugzeugen hat Airbus je einen Airbus A350-900 an Air France und China Eastern Airlines übergeben.