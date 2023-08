Fraport erwartet Wachstum

Die Betreiberin des Frankfurter Flughafens Fraport rechnet für das kommende Jahr mit einer Erholung der derzeit sinkenden Passagierzahlen.

"Wir rechnen damit, dass ab 2010 ein nachhaltiger Erholungstrend einsetzt, der dann weltweit wieder wachsende Luftverkehrszahlen bringen wird", so der Fraport-Vorstandschef Wilhelm Bender anlässlich der Hauptversammlung des Unternehmens in Frankfurt. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte die Zahl der Passagiere am Flughafen in Frankfurt um 10,9 Prozent abgenommen und betrug noch knapp elf Millionen. Im April und Mai setzte sich der Abwärtstrend fort, im Frachtsektor erreichten die Abnahmen massive 25, resp. 15 Prozent.

Link: Fraport