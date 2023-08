Flughafen Zürich präsentiert Julizahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juli 2023 sind 2.915.279 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 16 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Gegenüber Juli 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 93%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Juli 2023 bei 2.121.942. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 27%, was 787.370 Passagieren entspricht. Am 30. Juli reisten 107.969 Passagiere über den Flughafen Zürich, was die höchste Anzahl Passagiere pro Tag seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10% auf 23.748 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 92% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 142 Fluggästen 1% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1 Prozentpunkt auf 84% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juli 30.121 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 16% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Juli 2019 wurde 20% weniger Fracht abgewickelt.