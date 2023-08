Flughafen Wien meldet Wachstum

Der Internationale Flughafen der österreichischen Hauptstadt sah im Monat Mai insgesamt 1.788.516 Passagiere.

Dies entspricht einer Zunahme von 11,4 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Der Passagierverkehr von und nach Osteuropa stieg um 14,5 Prozent, während die Anzahl der Personen, die in den Westen Europas reisten, um 10,7 Prozent anstieg. Der Verkehr in den Mittleren Osten lag um 17,9 Prozent höher als im Mai 2009. Die Anzahl der Passagiere, die in Wien umstiegen hat ebenfalls um 11,9 Prozent zugenommen. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 3,0 Prozent. Der Flughafen in Wien meldet auch für die ersten fünf Monate des Jahres einen positiven Trend und eine Zunahme der Passagierzahlen um 4,3 Prozent.