Flughafen München mit wachsendem Verkehr zwischen Europa und Asien

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Zum Start des Mondneujahrs, das in vielen asiatischen Kulturen eine besondere Bedeutung hat, kann der Flughafen München mit erfolgreichen Zahlen auf den Langstrecken nach Fernost glänzen.

Auf den Strecken von München aus in elf Länder in Zentral-, Süd- und Ostasien reisten im Jahr 2024 insgesamt 2,6 Millionen Passagiere. Das ist ein Plus von 38,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im vergangenen Sommer gab es wöchentlich 105 Starts, wobei Bangkok die beliebteste Destination des Jahres war, gefolgt von Singapur und Peking.

Das gute Ergebnis ist auf eine Mischung aus etablierten Verbindungen und Neueinführungen zurückzuführen. Beispiele hierfür sind die vier wöchentlichen Nonstop-Flüge der EVA Air nach Taipeh, die seit zwei Jahren erfolgreich ab München angeboten werden, oder die seit Oktober bestehenden Flüge der Vietnam Airlines nach Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt. Mit der Premium-Airline Cathay Pacific werden ab Juni 2025 insgesamt zehn fernöstliche Fluggesellschaften zusätzlich zur Lufthansa den bayerischen Hub anfliegen. Damit unterstreicht der Münchner Airport seine Bedeutung als Knotenpunkt für wirtschaftliche und touristische Interessen zwischen Europa und Asien.

Nicht nur der Reiseverkehr boomt, auch der Cargo-Bereich konnte im vergangenen Jahr zulegen. Ein Drittel des interkontinentalen Frachtaufkommens geht in den ostasiatischen Raum: insgesamt 105.000 Tonnen im Jahr 2024. Als zentrale Drehscheibe verbindet der Flughafen München den exportstarken Süden Deutschlands mit wichtigen Handelspartnern wie China, Indien und Japan.

