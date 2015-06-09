United Express kommt von Piste ab

United Express runway excursion Buffalo (Foto: Apt. Authority)

Ein CRJ-700 Verkehrsflugzeug von United Express ist in der Nacht vom 7. Juni 2015 nach der Landung in Buffalo von der Piste abgekommen und im Gras zum Halten gekommen.

United Flug 3796 startete auf dem Washington Dulles International Airport und setzte um 23 Uhr 39 auf dem Buffalo Niagara International Airport zur Landung an. Nach dem Aufsetzen ging beim Abbremsen etwas schief. Der zweistrahlige Jet konnte vor dem Pistenende nicht rechtzeitig gestoppt werden und raste ins Gras, wo er nach rund 75 Metern zum Stillstand kam. An Bord der Maschine befanden sich neben vier Besatzungsmitglieder 69 Passagiere, alle Insassen kamen bei diesem Zwischenfall mit dem Schrecken davon.

Das Unglück ereignete sich nach einem Instrumentenanflug auf der Landebahn 32, es herrschte dabei ein ruppiger Querwind mit einer Stärke von bis zu 22 Knoten (40 km/h) aus linker Hand. Passagiere sagten gegenüber Journalisten der Zeitung Buffalo Star, dass der Anflug relativ turbulent war, sich die Landung aber sanft anfühlte. Warum es zu diesem Zwischenfall gekommen ist, muss nun eine Unfallermittlung zeigen, diese wurde durch die US-amerikanische Transportbehörde NTSB bereits eingeleitet.

United Express runway excursion Buffalo (Foto: CBSNews)

Bei dem Flugzeug handelt es sich um ein zweimotoriges CL-600-2C10 Verkehrsflugzeug von Bombardier. Die Maschine gehört Mesa Airlines und ist auf die Kennung N514MJ zugelassen. Wir gehen davon aus, dass der Regionaljet bei dieser Runway Excursion nur leicht beschädigt wurde.

METAR Wetter zum Unfallzeitpunkt

KBUF 080354Z 22013G22KT 10SM BKN046 OVC060 21/16 A2977 RMK AO2 RAB13E53 SLP079 P0004 T02110161

KBUF 080254Z 16011KT 10SM BKN060 OVC070 24/16 A2975 RMK AO2 RAB30E51 SLP069 P0001 60001 T02390161 58015