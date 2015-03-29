Air Canada Airbus A320 kommt von Piste ab

Air Canada A320 Unfall Halifax (Foto: Apt. Halifax)

Ein Airbus A320 von Air Canada ist heute Nacht in Halifax nach der Landung von der Piste abgekommen und wurde dabei schwer beschädigt, von den 138 Insassen zogen sich dabei 23 Verletzungen zu.

Heute Morgen um 0 Uhr 35 Lokalzeit verunfallte ein Airbus A320 von Air Canada auf dem internationalen Flughafen von Halifax. Air Canada Flug AC624 startete um 21 Uhr 05 Lokalzeit auf dem Toronto’s Pearson International Airport in Richtung Halifax. Bei starkem Schneefall kam der A320 nach der Landung seitlich von der Piste 05 ab, dabei brach das Bugfahrwerk und ein Hauptfahrwerk ein. Der Airbus A320 musste anschliessend über die Notrutschen evakuiert werden. Bei dem Unfall zogen sich mindestens 23 Passagiere Verletzungen zu, sie mussten zur ärztlichen Betreuung ins Spital überführt werden. An Bord befanden sich neben 133 Passagieren fünf Besatzungsmitglieder.

Zu dem Unfallzeitpunkt herrschte auf dem Halifax Stanfield International Airport schlechtes Wetter, es schneite und die Sicht lag bei rund 800 Metern, die Wolkenbasis war tief. Über den internationalen Flughafen von Halifax fegte ein Wintersturm mit Windstärken von bis zu 70 km/h. Der Wind kam aus nordwestlicher Richtung quer zur Landebahn 05.

A320 Runway Excursion Halifax (Foto: Apt. Halifax)

Das Wetter wird bei dieser Runway Excursion einen entscheidenden Einfluss gespielt haben.

Bei dem Unglücksflugzeug handelte es sich um den Airbus A320 mit der kanadischen Kennung C-FTJP. Das Flugzeug wurde 1991 In Betrieb gesetzt und hat die Baunummer MSN 233.

Das kanadische Transportation Safety Board of Canada (TSB) hat den Unfall bestätigt, eine Unfalluntersuchung sei bereits eingeleitet worden.

METAR Wetter zum Unfallzeitpunkt:

CYHZ 290313Z 35020G26KT 1/2SM R14/3500V4500FT/N SN DRSN VV003 M06/M07 A2963 RMK SN8 SLP040

CYHZ 290400Z 34019G54KT 3/4SM R14/5000VP6000FT/D -SN DRSN BKN007 OVC010 M06/M07 A2964 RMK SF7SC1 SLP045