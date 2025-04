Flughafen Frankfurt präsentiert Märzzahlen

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Fraport)

Im März nutzten rund 4,6 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt. Sondereffekt im zurückliegenden Monat war ein ganztägiger Streik, der den Flugbetrieb nahezu vollständig einschränkte.

Wegen dem Streik konnten etwa 140.000 Reisende ihren Flug über Frankfurt nicht wie geplant antreten. Auch der Vergleichsmonat im vergangenen Jahr war von Streiks geprägt. Im März 2024 waren davon etwa 300.000 Passagiere betroffen, was durch die sehr früh gelegenen Osterfeiertage kompensiert wurde. Die Fluggastzahlen im aktuellen Berichtsmonat legten demgegenüber leicht um 0,3 Prozent zu.

Auch auf Quartalssicht veränderte sich das Aufkommen nur geringfügig. In den ersten drei Monaten des Jahres nutzten kumuliert rund 12,4 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem leichten Minus von 0,9 Prozent.

Zum Jahresstart stagniert das Passagieraufkommen in Frankfurt, insbesondere auch aufgrund der im internationalen Wettbewerb sehr nachteilig hohen regulativen Standortkosten in Deutschland. Hier setzt die neue Bundesregierung mit der Reduzierung der Luftverkehrsteuer und der Streichung der nationalen Sonderquote für den am Markt nicht verfügbaren synthetischen Kraftstoff den richtigen Fokus für eine mittelfristig wieder dynamischere Entwicklung des Luftverkehrs. Für den Sommer erwarten wir für Deutschlands Tor zur Welt ein um fünf Prozent höheres Sitzplatzangebot,

sagt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG.

Das Cargo-Volumen stieg im Berichtsmonat um 3,2 Prozent auf 184.679 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 35.280 Starts und Landungen mit 3,9 Prozent im Plus. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,2 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das eine Steigerung um 4,2 Prozent.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen Fraports zeigten eine uneinheitliche Entwicklung. Am Flughafen Ljubljana sank das Aufkommen um 2,0 Prozent. Im Berichtsmonat nutzten den slowenischen Flughafen 94.532 Fluggäste. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 986.389 Passagieren ein Minus von 3,2 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima hingegen wuchs im März auf rund 2,1 Millionen Fluggäste, ein Plus von 9,4 Prozent. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 831.501 Passagieren gefragt. Das entsprach einem Plus von 1,3 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 76.709 Reisende (plus 4,4 Prozent). Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya sank um 16,6 Prozent auf 1,1 Millionen Fluggäste. Positiver Sondereffekt im Vorjahr war die bereits im März gestartete Osterreisezeit.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 9,8 Millionen Passagieren und damit um 0,4 Prozent niedriger als in der Vorjahresperiode.

Flughafen Frankfurt