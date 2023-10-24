Flughafen Düsseldorf präsentiert Winterflugplan

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flugplanwechsel am Düsseldorfer Airport bringt viele schöne Winterdestinationen mit sich. 52 Airlines fliegen im Winter 125 Ziele in 46 Ländern an.

Vom finnischen Lappland bis zu den Kapverdischen Inseln, von Madeira bis Eriwan – der Winterflugplan des Düsseldorfer Flughafens hält eine Fülle von Reisedestinationen bereit. Mehrere Airlines stocken Flüge zu beliebten Zielen auf und bieten neue Strecken an.

Für Winterfreunde, die klare Luft und schneebedeckte Landschaften schätzen, gibt es eine breite Auswahl an nordischen Zielen. Eurowings erhöht nicht nur die Flugfrequenzen nach Kiruna, Kittilä, Keflavik und Rovaniemi, sondern nimmt mit Ivalo und Kuusamo zwei neue Direktverbindungen nach Finnland ins Streckennetz.

Die Stadt Kuusamo ist ein bedeutendes Reiseziel in Finnland und zieht jedes Jahr rund eine Million Reisende an. Viele Urlauber besuchen die Sportzentren der Region.

Ivalo, das Herz des nordfinnischen Inari-Gebiets, dient als Tor zum faszinierenden Nordlappland mit dem nördlichsten Flughafen der Europäischen Union. Hier können Reisende die unberührte Natur genießen und spannende Erkundungstouren unternehmen.

„Ob geschäftlich oder in den Urlaub: Wer im Winter verreisen will, hat ab dem Düsseldorfer Airport zahlreiche Optionen. Wir freuen uns, dass unsere Airline-Partner auch in den Wintermonaten mit einem vielfältigen Streckenangebot und einigen neuen Zielen aufwarten“, erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation am Flughafen Düsseldorf.

Nicht nur Wintersportbegeisterte kommen beim neuen Flugplan auf ihre Kosten: Mit Eurowings, Vueling, Condor, Corendon Airlines Europe, TUIfly und Iberia fliegen sechs Fluggesellschaften die Sonnenanbeter unter den Reisenden zu insgesamt 14 Zielen in Spanien, den Balearen und Kanaren. Iberia erhöht die Frequenz nach Madrid auf 24 Flüge in der Woche. Besonders beliebt unter den warmen Reisezielen sind die Taucherparadiese in Ägypten. TUIfly, Eurowings, Corendon Airlines Europe und Freebird Airlines Europe erhöhen ihre Verbindungen nach Hurghada. Air Cairo stockt ebenfalls die Flüge zum Roten Meer auf und nimmt mit Sharm El Sheikh und Marsa Alam zwei neue Ziele in ihr Winterangebot. Egypt Air fliegt ab Ende Oktober Kairo fünfmal in der Woche an.

Die Türkeiverbindungen ab DUS sind traditionell vielseitig. Turkish Airlines, SunExpress, Pegasus, Corendon, Southwind und Freebird Airlines fliegen zu insgesamt 16 Zielen am Bosporus, dem Schwarzen Meer und Zentralanatolien.

In der Fernstrecke bringt TUIfly Reisende nach Senegals Hauptstadt Dakar sowie zu den Kapverdischen Inseln nach Boa Vista und Sal. Condor fliegt Kreuzfahrt-Urlauber nach Jamaika, Barbados, Martinique und in die Dominikanische Republik.

Mit der Rückkehr von Etihad Ende September ist die Riege der Golfstaaten-Carrier wieder komplett am Düsseldorfer Flughafen. Etihad verbindet die Landeshauptstadt mit drei wöchentlichen Umläufen mit Abu Dhabi. Emirates bedient die Dubai-Strecke weiterhin zweimal täglich. Qatar Airways erhöht die Frequenz zunächst auf 11 wöchentliche Flüge und ab 1. Januar ebenfalls auf zwei tägliche Umläufe zu ihrem Heimatflughafen in Doha.

In diesem Herbst begrüßt der Düsseldorfer Flughafen einige neue Airline-Partner. Neben Royal Jordanian und Etihad kam Ende September auch die junge moldauische Airline HiSky mit zwei wöchentlichen Verbindungen nach Chisinau. Die italienische Fluglinie SkyAlps verbindet Düsseldorf dreimal wöchentlich mit Linz in Österreich. Nach über dreijähriger Unterbrechung fliegt Sun Air of Scandinavia ab November wieder nach Billund in Dänemark; die Strecke wird viermal pro Woche angeboten. Schließlich nimmt am 29. Oktober die griechische Sky Express die Route Düsseldorf-Athen in ihr Streckennetz auf, mit vier wöchentlichen Direktflügen.