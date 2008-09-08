AirAsia plant riskante Strategie

AirAsia fällt in Zeiten der Kapazitätskürzungen eine riskante Entscheidung: sie will expandieren.

Während die Fluggesellschaften weltweit ihre Strecken kürzen, will AirAsia den hohen Treibstoffkosten mit einem vergrösserten Flugangebot entgegnen. Im letzten Monat hatte die Airline 1 Million Plätze umsonst vergeben, die Passagiere mussten lediglich für die Taxen und Treibstoffzuschläge aufkommen. AirAsia setzt auf die Kunden, die durch die Kürzungen anderer Airlines frei geworden sind. Analisten rechnen der Airline gute Chancen ein, mit dieser Entscheidung längerfristig erfolgreich sein zu können. Dennoch ist es ein sehr riskanter Schritt, zumal die Zahlen bei AirAsia im letzten Quartal tendenziell rückläufig waren.