Flughafen Düsseldorf überzeugt mit Pünktlichkeit

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Trotz des Lufthansa Bodenpersonal Streiks blieben die Pünktlichkeitswerte am Flughafen Düsseldorf auf einem hohen Niveau.

Der Streik des Lufthansa-Bodenpersonals vom Dienstag, den 20. Februar 2024, hatte am Düsseldorfer Airport keine größeren Auswirkungen. Lufthansa hatte bereits im Vorfeld die für Dienstag geplanten Umläufe zu ihren Drehkreuzen Frankfurt und München annulliert und weitere vier für heute Morgen geplante Abflüge streikbedingt gestrichen. Darüber hinaus gab es keine Flugstreichungen, und die Passagiere erlebten einen normalen Flugbetrieb mit reibungslosen Abfertigungsprozessen bei insgesamt rund 280 Starts und Landungen. Der Airport hatte sich im Vorfeld gemeinsam mit seinen Partnern auf mögliche Engpässe bei den Schleppvorgängen der Flugzeuge vorbereitet. Ein Unternehmen der Lufthansa-Gruppe, das diese Pushbacks im Auftrag verschiedener Airlines normalerweise am Flughafen Düsseldorf durchführt, war vom Streik betroffen.

Die ergriffenen Maßnahmen erwiesen sich als sehr wirksam. Besonders wichtig war die „Nose-Out-Positionierung“ der Flugzeuge, damit sie aus eigener Kraft zur Startbahn rollen, ohne auf Schleppfahrzeuge angewiesen zu sein. Zuverlässig brachte das Team der Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH Passagiere und Crews mit Bussen zu den vom Flugsteig entfernten Positionen. Zudem waren fünf Push-Fahrzeuge von nicht vom Streik betroffenen Bodendienstleistern im Einsatz. Durch präzise Koordination von Pushback- und Non-Standard-Verfahren konnten die Flugzeuge ohne nennenswerte Verzögerungen abfliegen.

Das Qualitätsprogramm des Airports, „Off-Block“, sorgt mit deutlich verbesserten Abfertigungsprozessen für eine gesteigerte Pünktlichkeits-Performance des Airports. Ende vergangenen Jahres belegte der Flughafen Düsseldorf bei der Pünktlichkeit die Spitzenposition unter allen großen deutschen Flughäfen. Diese positive Entwicklung setzt sich auch im aktuellen Jahr fort. Über die letzten 30 Tage betrachtet, liegt die durchschnittliche Pünktlichkeit am Düsseldorfer Flughafen trotz schwieriger Vorzeichen bei rund 85 Prozent.

Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation am Flughafen Düsseldorf, erklärt dazu:

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern das verbesserte Pünktlichkeitsniveau trotz Herausforderungen wie dem gestrigen Streik aufrechterhalten können. So konnten gestern 86 Prozent der insgesamt rund 280 Starts und Landungen ohne Verzögerungen durchgeführt werden. Dies unterstreicht die Effizienz und Zuverlässigkeit in unseren Abfertigungsprozessen. Eine großartige Bestätigung für unser Qualitätsprogramm und den tollen Teamspirit am Airport. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir weiter intensiv daran, uns kontinuierlich zu verbessern und unseren Passagieren ein optimales Reiseerlebnis zu bieten.“