Flight Safety-Dialog 2024 am 11. April

Gewitter im Anflug (Foto: Robert Kühni)

Die Flugsaison 2024 nimmt mit den länger werdenden Tagen Fahrt auf. Die Flight Safety Alliance Switzerland (FSA) wird am Donnerstag, 11. April 2024 ihren ersten „Flight Safety-Dialog“ als Online- und Live-Anlass durchführen.

Informationen aus der Praxis und ein offener Erfahrungsaustausch sollen bei einer optimalen Flugvorbereitung unterstützen.

Am Flight Safety-Dialog 2024 werden ein Pilot, ein Fluglehrer und ein Skyguide-Controller anhand eines simulierten Fluges aufzeigen, wie eine gute Flugvorbereitung und richtiges Verhalten beim Funken hilft, heikle Situationen von vorneherein auszuschliessen. Chrigel Markoff vom Schweizerischen Hängegleiter-Verband (SHV) wird uns aufzeigen, wo es kritische Berührungspunkte zwischen GA und Hängegleitern gibt, und ein Flugwetterexperte von MeteoSchweiz gibt uns Tipps zum Meteo-Briefing. Zudem geht das BAZL auf das Thema Luftraumverletzungen und die neue Luftraumstruktur 2024 ein.

Vor Ort stehen beim Sitz des Schweizer Aeroclubs (AeCS), in Luzern an der Maihofstrasse 76, rund 100 Plätze zur Verfügung. Der Anlass startet um 18 Uhr. Der Youtube-Livestream via wird rund eine Woche mit einer Einladung angekündigt. Für die Online-Teilnahme ist weder eine Anmeldung noch ein Login notwendig. Ob vor Ort oder online, Fragen und Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht, wie die Organisatoren mitteilen! Wer live dabei ist, hat zusätzlich beim anschliessenden Apèro die Gelegenheit, sich mit den Referenten von Skyguide, SHV, BAZL, MeteoSchweiz und AeCS auszutauschen. Der deutschsprachige Anlass wird als Video übertragen und aufgezeichnet und wird später auf diversen Kanälen zur Verfügung stehen.

Da die Platzzahl vor Ort beschränkt sind, bitten die Organisatoren um eine vorgängige Anmeldung. Beim AeCS an der Maihofstrasse 76 stehen keine Parkplätze zur Verfügung, deshalb wird um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gebeten. Vor rund einem Jahr wurde die Flight Safety Alliance Switzerland (FSA) gegründet. Mittlerweile beteiligen sich nebst FFAC, Skyguide, BAZL (staysafe), dem AeCS oder der AOPA immer mehr in der Aviatik tätige Organisationen. Ziel der FSA ist es, ein breites Netzwerk zu schaffen, um einen kontinuierlichen «Flight Safety»-Prozess bei GA-Piloten und Berufspiloten ohne AOC zu etablieren. Von der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Skyguide und Piloten bis zur Nutzung der Trainingsangebote gibt es ein breites Spektrum, um die Flugsicherheit zu verbessern, ohne neue regulatorische Vorschriften zu schaffen.

SkyNews