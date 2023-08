Finnair stärkt Netzwerk

Finlands Nationale Airline erweitert ihr Streckennetz um drei wöchentliche Flüge auf der Route Helsinki-Tokyo.

Im Sommerflugplan der Finnair, der ab dem 13. Juni bis zum 30. September gilt, sollen auf der Strecke Helsinki-Tokyo drei Verbindungen mehr pro Woche angeboten werden. Aktuell betreibt Finnair mit einem Airbus A340 wöchentlich vier Flüge nach Tokyo. Im Sommer sollen die Passagiere nun täglich nach Japan fliegen können. Ausserdem will die Airline während der Hochsaison drei weitere Retourflüge nach New York JFK einführen und damit zehn Mal die Woche nach New York fliegen.