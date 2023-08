FAA sucht Vorschläge für neue Lösch- und Bergungsfahrzeuge für den Airbus A380

Die amerikanische FAA sucht neue Lösch- und Bergungsfahrzeuge für die Grossraumflugzeuge Airbus A380 und Boeing 747-8.

Die Upper Decks des Airbus A380 und des Boeing 747-8 sind sehr hoch gelegen und können mit den heutigen Lösch- und Bergungsfahrzeugen und deren Leitern nur schlecht erreicht werden, um Leute aus einer Notlage zu retten. In einem Request of Information sucht die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA nach möglichen Lösungsansätzen. Die Industrie wird ersucht Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dieses Problem adäquat gelöst werden könnte. Die Ausschreibung läuft bis am 31. Oktober 2009 und hat zum Ziel diese Sicherheitslücke bei den New Large Aircraft NLAs zu schliessen.