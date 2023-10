EuroAirport präsentiert Winterflugplan

Euroairport (Foto: Euroairport)

Der EuroAirport Basel-Mulhouse biete im Winterflugplan 77 Ziele in 28 Ländern in Europa und im Mittelmeerraum an, 21 Fluggesellschaften fliegen regelmässig nach Basel.

Der EuroAirport ist der Flughafen im Dreiländereck für Direktverbindungen nach Europa sowie in den Mittelmeerraum. Im Winterflugplan 2023/2024 werden 77 per Direktflug zu erreichende Destinationen ab dem EuroAirport angeboten. Das Angebot setzt sich unter anderem aus Flugzielen innerhalb Europas in Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien sowie auch in der Türkei zusammen und beinhaltet zudem auch Destinationen in Nordafrika wie Marokko, Tunesien, Ägypten und Algerien.

Verschiedene Fluggesellschaften bieten attraktive Umsteigmöglichkeiten über ihre internationalen Drehkreuze an: Aegean Airlines (Athen), Air France (Paris), Austrian Airlines (Wien), British Airways (London), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Frankfurt und München), Pegasus Airlines und Turkish Airlines (Istanbul), Sun Express (Antalya und Izmir) sowie Vueling (Barcelona).

Ab dem EuroAirport werden während dieser Wintersaison verschiedene Flugziele neu im Angebot sein oder wiederaufgenommen werden wie Funchal und Enfidha mit easyJet, Oran mit ASL Airlines und London Stansted mit Ryanair.

Zudem wird Chair Airlines ab dem Winterflugplan neu die Strecke Basel-Pristina bedienen und zu diesem Zweck ein Flugzeug vom Typ Airbus A320 am EuroAirport stationieren. Sun Express fliegt neu die Destination Kayseri, welche bisher nur im Sommer bedient wurde, auch im Winterflugplan an. Ausserdem wird Aegean Airlines über die Weihnachtszeit Flüge nach Thessaloniki anbieten.

Eine Steigerung der Kapazitäten gibt es diesen Winter auf verschiedenen Strecken wie z.B. Lissabon, London-Gatwick und Zagreb.

EuroAirport