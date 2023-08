Etihad vermeldet Zunahme der Passagierzahlen

In den ersten neun Monaten des Steuerjahres sind die Passagierzahlen um 35% gestiegen.

Die in Abu Dhabi beheimatete Airline Etihad transportierte in der Zeit vom 1.1.2008 bis zum 30. September 2008 4,4 Millionen Passagiere in 48 Destinationen. In der selben Periode des Vorjahres waren es 3,3 Mio Personen gewesen. Die Auslastung betrug 7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und lag bei 75%.