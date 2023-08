Etihad knüpft ihr Netzwerk gut

Etihad Airways hat mit Cyprus Airways eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet.

Damit steht einem künftigen Code-Share-Agreement nichts mehr im Weg. In einem ersten Vertrag, der im September in Kraft treten soll, wird Cyprus Airways ihren Code auf allen Etihad Airways Flügen zwischen Larnaca und Abu Dhabi platzieren dürfen. Etihad Airways will durch die Zusammenarbeit ihre Präsenz auf dem zypriotischen Markt verstärken. Die Nachfrage sei seit der Lancierung der Verbindung stetig gestiegen, so Peter Baumgartner, Etihads CCO. Auch auf anderen Strecken ist die Airline fleissig daran, ein solides Netzwerk aufzubauen. Sie unterhält unterdessen Code-Share-Verträge mit 16 weiteren Airline, eben ist Turkish Airways neu dazu gekommen.

