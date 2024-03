Emirates im April mit zwei Airbus A380 in Zürich

Emirates Airbus A380 Landung in Zürich (Foto: Emirates Airlines)

Emirates setzt den gesamten April über auch auf dem Abendflug zwischen Zürich und Dubai wieder einen Airbus A380 ein.

Seit dem 1. Juli 2021 fliegt Emirates nach dem pandemiebedingten Unterbruch den Airbus A380 wieder nach Zürich, allerdings nur auf dem Nachmittagsflug. Am Abend kommt eine Boeing 777-300ER zum Einsatz. Vor der Pandemie setzte Emirates auf ihren beiden täglichen Flügen von Dubai nach Zürich eine A380 ein – im April ist es nun wieder soweit.

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Vom 1. bis zum 30. April wird Emirates für insgesamt einen Monat mehr Passagiere zwischen Zürich und Dubai befördern können. Der Abendflug EK86 wird dann zusätzlich zum Nachmittagsflug EK88 mit einem Dreiklassen-A380 operiert. Mit diesem Schritt reagiere die Airline auf die steigende Nachfrage und erhöhe die Kapazität, um noch mehr Reisenden die Möglichkeit zu bieten, von Zürich nach Dubai und zurück sowie darüber hinaus innerhalb des 140 Destinationen umfassenden Streckennetzes der Fluggesellschaft zu fliegen, teilt Emirates mit. Der Flug EK85 verlässt Dubai um 15.55 Uhr Ortszeit und kommt um 19.50 Uhr in Zürich an. Die A380 startet dann in Zürich um 21.50 Uhr und landet am nächsten Tag um 07.05 Uhr Ortszeit in Dubai.

Emirate Airbus A380 Burj Khalifa Dubai (Foto: Emirates Airlines)

Jürg Müller, Country Manager von Emirates Schweiz, freut sich über die Aufstockung um einen zweiten Airbus A380: „Unsere Passagiere lieben den Doppeldecker. Wir freuen uns sehr, dass wir die steigende Nachfrage mit einem weiteren Flaggschiff bedienen können. Damit können wir bis zu 20 Prozent mehr Passagiere von und nach Zürich befördern und unterstreichen die Wichtigkeit des Standorts Zürich als Ziel- und Abflughafen sowie Destination.“ Um Passagieren einen besonders hohen Komfort zu gewährleisten, bietet der Emirates A380 total 14 Sitze in der First Class, 76 Sitze in der Business Class und 429 Sitze in der Economy Class auf der Strecke Zürich-Dubai an. Emirates ist der weltweit grösste Betreiber von A380-Flugzeugen mit derzeit 104 Maschinen in ihrer Flotte. Knapp 90 A380 sind aktuell im Streckennetz von Emirates im Einsatz.

Emirates, SkyNews