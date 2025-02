Emirates SkyCargo wird ausgezeichnet

Emirates SkyCargo Boeing 777F (Foto: Emirates SkyCargo)

Zum zweiten Mal in Folge wurde Emirates SkyCargo bei den STAT Times International Awards for Excellence in Air Cargo zur internationalen Fluggesellschaft des Jahres gekürt.

Die Auszeichnung, die von den internationalen Lesern der STAT Times gewählt wurde, unterstreicht die wesentliche Rolle, die Emirates SkyCargo in der globalen Logistik spielt.

Das Team von Emirates SkyCargo unter der Leitung von Badr Abbas, Divisional Senior Vice President of Product and Innovation, nahm die Auszeichnung im Zuge der Air Cargo Africa 2025 in Nairobi entgegen. An der Zeremonie nahmen führende Vertreter der Luftfracht- und Logistikbranche teil.

Badr Abbas, Divisional Senior Vice President von Emirates SkyCargo, zur Auszeichnung: „Emirates SkyCargo setzt Maßstäbe in der globalen Logistik und ist ein verlässlicher Partner für Unternehmen weltweit. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement für unsere Kunden, unsere Innovationskraft und die Kompetenz unseres Teams. Wir werden weiterhin eng mit Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um die Luftfrachtbranche weiterzuentwickeln und einen Beitrag zur globalen Wirtschaft zu leisten.“

Als Frachtdivision der weltweit größten internationalen Fluggesellschaft verbindet Emirates SkyCargo seit fast 40 Jahren Unternehmen mit Lieferanten und Kunden in über 145 Destinationen auf sechs Kontinenten. Mit einer Kombination aus Passagier- und Frachtflugzeugen sowie modernster Infrastruktur bietet das Unternehmen effiziente und zuverlässige Transportlösungen für verschiedenste Waren.

