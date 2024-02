Emirates Partner bei Wimbledon Championships

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates verkündet eine mehrjährige Partnerschaft mit Wimbledon Championships und ist damit die offizielle Fluggesellschaft eines der ältesten Tennisturniere der Welt.

Mit der mehrjährigen Partnerschaft mit einem der prestigeträchtigsten Tennis-Events der Welt, den Wimbledon Championships, holt Emirates nun seinen vierten "Grand Slam"-Titel: Die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt ist nun stolzer Partner aller vier Grand-Slam-Turniere. Als offizieller Airline-Partner der Wimbledon Championships begleitet Emirates die Welt des Tennissports fortan bei noch mehr spannenden Aktivitäten. Die Meisterschaften werden vom 1. bis 14. Juli 2024 im All England Lawn Tennis Club stattfinden.

Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline, sagt: „Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz in der Welt des Tennissports weiter auszubauen - vom Hartplatz bis zum Rasen. Wimbledon ist ein bedeutendes Sportereignis, das von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgt wird, und wir freuen uns, mit einer so angesehenen Marke verbunden zu sein. Emirates war schon immer ein Unterstützer des Tennissports und als Sponsor aller vier Grand Slams ist unser Engagement für diesen Sport so stark wie eh und je. Wir freuen uns darauf, diesen Sommer Weltklasse-Tennis-Action zu bieten und mit Fans aus aller Welt das Beste vom Tennis zu feiern.“

Emirates Partner bei Wimbledon Championships Deborah Jevans und Sir Tim Clark (Foto: Emirates)

Deborah Jevans CBE, Vorsitzende des All England Club, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Emirates in unserer Familie der offiziellen Partner von Wimbledon willkommen zu heissen. Durch die Partnerschaft mit Emirates als offiziellem Airline-Partner schliesst sich Wimbledon mit einer Premium-Marke und einem der weltweit führenden Sponsoren des Tennis und des Sports im Allgemeinen zusammen. Emirates unterstützt den Tennissport bereits seit vier Jahrzehnten. Mit dieser spannenden Partnerschaft hebt das Unternehmen seine Investitionen und seine Verbundenheit mit dem Sport auf das nächste Level. Wir haben in diesem Jahr ein Rekordinteresse aus Grossbritannien und der ganzen Welt an den Meisterschaften, und die Unterstützung durch offizielle Partner wie Emirates hilft uns, die Veranstaltung für Spieler und Fans an der Spitze des Sports zu halten.“

Offizieller Airline-Partner von Wimbledon

Im Rahmen der Partnerschaft profitiert Emirates von einer Vielzahl von Vorteilen, darunter: Branding auf dem Centre Court und dem No.1 Court, Aktivitäten vor Ort, um mit den Tennisfans in Kontakt zu treten, Marketing-, Digital- und Social-Media-Rechte, Hospitality-Tickets sowie die Möglichkeit, sich der beliebten "Wimbleworld" auf der Metaverse-Plattform Roblox anzuschliessen, mit „Emirates“-gebrandeten Tennisplätzen und Hindernis-Parcours.

Förderung sozialer Initiativen

Emirates und Wimbledon werden auch in Bezug auf die Unterstützung sozialer Initiativen in Grossbritannien ihre Kräfte bündeln. Im Rahmen der Partnerschaft wird ein mit mehreren Millionen Pfund ausgestatteter "Force for Good"-Fonds eingerichtet, um Initiativen zu unterstützen und zu fördern, die positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und lokale Gemeinschaften unterstützen. Weitere Details zum Fonds werden im Laufe des Jahres 2024 bekannt gegeben.

Stolzer Sponsor von vier Grand Slams

Emirates ist seit 2013 die offizielle Fluggesellschaft der ATP Tour und seit 2016 Premier Partner. Zum Portfolio der Fluggesellschaft gehören einige der hochkarätigsten Events der ATP- und WTA-Tour. Zusätzlich zu allen vier Grand-Slam-Turnieren – darunter US Open (seit 2012), Roland-Garros (seit 2013), Australian Open (seit 2015) und die Wimbledon Championships (angekündigt für 2024) – unterstützt die Fluggesellschaft im Laufe des Jahres 60 weitere Turniere. Emirates unterstützt ausserdem die Dubai Duty Free Tennis Championships seit ihrer Gründung im Jahr 1993.

Das Sponsoring-Portfolio der Fluggesellschaft umfasst auch andere globale Spitzensportarten wie Golf, Pferderennen und Segeln. In der Schweiz ist die Fluggesellschaft offizieller Partner der ATP-Tennisturniere Geneva Open, Swiss Indoors Basel und Swiss Open Gstaad.

Emirates Reisen ab der Schweiz

Emirates bietet der Schweiz seit mehr als 30 Jahren erstklassige Reiseverbindungen. Die Fluggesellschaft operiert derzeit zwei tägliche Linienflüge jeweils ab Zürich und Genf und setzt dabei auf eine gemischte Flotte aus A380-Maschinen und Boeing 777. Das globale Streckennetz umfasst über 140 Ziele weltweit und ermöglicht Reisenden über das internationale Drehkreuz am Dubai International Airport Zugang zu einer Vielzahl von Weiterflügen nach Asien, in den Nahen Osten, Indischen Ozean, nach Afrika und Australasien.

