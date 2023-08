Emirates Airbus A380 landet in Indien

Ein Airbus A380 der Emirates Airlines musste heute Morgen einen ausserplanmässigen Stopp auf dem Hyderabad International Airport in Indien einlegen.

Die Piloten entschieden sich wegen eines technischen Problems an ihrem Airbus A380 sicherheitshalber eine Zwischenlandung in Indien einzulegen. An Bord des Fluges EK385 von Bangkok nach Dubai befanden sich 481 Passagiere. Emirates hat noch nicht bekannt gegeben, warum die Sicherheitslandung notwendig wurde, 410 Passagiere wurden jedoch bereits mit Ersatzflügen nach Dubai gebracht. Der Airbus A380 darf immer noch nicht regulär nach Indien eingesetzt werden, da Indiens Regierung ihre Fluggesellschaften vor ungeliebten Wettbewerbern schützen will.

VIDEO: Aus dem indischen Fernseher