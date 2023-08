Embraer 190 von Henan verunglückt

Gestern Nacht ist ein Embraer 190 E-Jet von Henan Airlines während der Landung über die Piste hinaus gerast und dabei zu Bruch gegangen.

Das Flugzeug befand sich auf einem regulären Linienflug von Harbin nach Yichun, das im Nordosten von China liegt. An Bord des Linienfluges befanden sich 96 Menschen. Die Maschine ist bei dichtem Nebel über die Piste hinaus gerast und endete in einem Feuerball, dabei kamen nach offiziellen Meldungen 42 Insassen ums Leben, die restlichen Passagiere trugen leichte bis schwere Verletzungen davon. Einige Verunfallte befinden sich in einem kritischen Zustand. Die Unfalluntersuchung ist eingeleitet worden und wird sicherlich rasch zeigen, was schief gelaufen ist. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen zuverlässigen Embraer E-190 Jet, der in Brasilien gebaut wurde und die Registrierung B-3130 getragen hat.