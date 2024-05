Einigung in den Tarifverhandlungen bei der DFS

In einem schwierigen wirtschaftlichen wie und geopolitischen Umfeld erzielte die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) mit der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) eine Tarifeinigung.

Arndt Schoenemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFS:

Über 70 Verhandlungstage in zwei Jahren; daneben Sondierungen und zahlreiche Arbeitsgruppentermine mit der Gewerkschaft – wir haben intensiv um diese Einigung gerungen. Gemeinsam zeigen wir, dass in bewegten Zeiten mit Krieg in Europa, militärischen Anforderungen im Luftraum und nach der größten Krise der Luftfahrt durch Corona vernünftige und zukunftsfähige Entscheidungen möglich sind.