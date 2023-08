Easyjet präsentiert Geschäftsabschluss

Europas zweitgrösste Tiefpreisfluggesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2011/2012 einen Vorsteuergewinn von 248 Millionen Pfund erwirtschaften, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung von 60,8 Prozent.

Easyjet bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende September. Im vergangene Jahr erwirtschaftete die Fluggesellschaft aus London Luton mit 3,452 Milliarden Pfund einen um 16,1 Prozent höheren Umsatz als ein Jahr zuvor. Die Airline konnte an Bord ihrer Flugzeuge 54,5 Millionen Fluggäste begrüssen, was einem Anstieg von 11,8 Prozent gleichkommt. Der Durchschnittsertrag pro Sitz konnte um 4,1 Prozent auf 55,27 Pfund erhöht werden, neben dem Ausbau der Verkehrsleistung war Easyjet auch in der Lage höhere Preise bei den Passagieren durchzusetzen, dies führte zu diesem soliden Resultat. Easyjet betreibt eine Flotte von 204 Flugzeugen und will im nächsten Jahr vorsichtig weiter wachsen.