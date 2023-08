Dritter Superjet 100 stösst zum Flugtestprogramm

Am 25. Juli 2009 absolvierte der dritte Superjet 100 von Suchoi seinen Jungfernflug und wird die zwei bisherigen Maschinen beim Zulassungsprogramm unterstützen.

Der Superjet 100 von Suchoi soll noch in diesem Jahr die russische Zulassung erhalten. Prototyp Nummer drei mit der Seriennummer 95004 ist mit einer vollständigen Kabinenausstattung ausgeliefert worden und wird für die ersten Werktestflüge in Komsomolsk am Amur bleiben und später nach Moskau überflogen, wo er die beiden anderen Testflugzeuge unterstützen wird. Mit der Maschine sind auch Erprobungsflüge in Italien geplant. Der erste Prototyp 95001 hat bereits mehr als 176 Flüge mit 476 Flugstunden absolviert und Prototyp 95003 hat mehr als 100 Flüge mit 227 Flugstunden abgeflogen.