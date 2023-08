F-22 Raptor wird vermisst

Ein F-22 Raptor Kampfjet ist von einem Übungsflug über Alaska nicht zurückgekehrt, die Maschine wird durch die US Air Force als vermisst gemeldet.

Bei dem F-22 Raptor handelt es sich um das modernste und teuerste Jagdflugzeug der US Air Force. Die vermisste Maschine startete gestern am späten Nachmittag vom Luftwaffenstützpunkt Elmendorf in Alaska zu einem regulären Trainingsflug. Die US Air Force meldet den modernen Fighter als vermisst, da unklar ist, ob und wie die Maschine abgestürzt ist. Die Air Force hat kurz nachdem der Funkkontakt zu dem Piloten abgebrochen ist, eine grosse Suchaktion gestartet, die Maschine konnte jedoch noch nicht gefunden werden. Man geht davon aus, dass der F-22 beim Absturz zerstört wurde, die Rettungskräfte hoffen jedoch, dass sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten konnte und lebend geborgen werden kann.