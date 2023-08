Die neue Alitalia könnte bereits am 1. November den Betrieb aufnehmen

Der Rettungsplan für Alitalia wurde an diesem Wochenende von den grossen Gewerkschaften angenommen. Nun könnte die neue Airline anfang November aktiv werden.

Ziel sei, so CEO der Intesa Sanpaolo Bank Corrado Passera, dass die neue Alitalia am 1. November offiziell ihren Betrieb aufnimmt. Zu dem Gesinnungswechsel der Gewerkschaften sagte er, die Investorengruppe CAI habe einige, zwar „schmerzvolle, aber logisch nachvollziehbare“ Änderungen in ihrem Rettungsplan gemacht und so die Unionsmitglieder überzeugen können. Die Gespräche mit potentiellen Partnern könnten nächste Woche beginnen, so ein Sprecher der CAI.