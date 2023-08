Delta verkleinert Verlust

Delta Air Lines hat in den letzten drei Monaten des Jahres 2009 einen kleineren Verlust eingeflogen als in der Vergleichsperiode 2008.

Insgesamt lag die Airline nach den letzten neun Monaten des vergangenen Jahres mit US$25 Millionen in den roten Zahlen. Das vierte Quartal schloss Delta mit einem Verlust von drei Cents pro Aktie ab, 2008 waren es US$2,11 oder insgesamt US$1,4 Milliarden gewesen. Die Einnahmen stiegen um ein Prozent auf US$6,8 Milliarden. Die Airline beendete im vierten Quartal die Integration der Northwest Airlines in ihren Betrieb. Analisten erwarteten einen Verlust ohne Spezialaufwände von 24 Cents pro Aktie, die Airline verbuchte an diesem Punkt jedoch 27 Cents. Sie rechnet für das erste Quartal des Jahres 2010 mit einer Reduktion der Kapazität um drei bis fünf Prozent.