DAE vermietet acht Boeing

DAE Capital gab heute bekannt, acht Boeing 737-800 mittels Dry-Leasing Vertrag an Garuda Indonesia Airline zu vermieten.

DAE Capital ist die Leasing- und Finanzabteilung der Dubai Aerospace Enterprises. Die Kurzstreckenflugzeuge sollen im Juni 2009 direkt von Boeing geliefert werden. Dry-Leasing bedeutet Vermietung ohne Versicherung, Crew oder Unterhalt. Garuda ist eine der sechs staatlichen Unternehmen Indonesiens, welche dabei sind, für dieses oder kommendes Jahr einen Gang an die Börse zu prüfen. DAE investiert US$ 27 Milliarden in Flugzeuge, darunter 100 Airbus A320, A350 XWBs und 100 Boeing 737 und Langstreckenflieger.