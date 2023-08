Conviasa kauft Embraer Jets

Venezuelas Fluggesellschaft Conviasa will bei dem brasilianischen Flugzeugbauer Embraer bis zu zwanzig Embraer E190 kaufen.

Embraer kann vorerst sechs E190 mit einem Kaufwert von 271,2 Millionen US Dollar an Conviasa verkaufen, für vierzehn weitere Maschinen hat die venezolanische Fluggesellschaft Vorkaufsrechte erworben, falls diese in Festbestellungen umgewandelt werden, wird der Auftragswert auf 904 Millionen US Dollar ansteigen. Die Embraer 190 sollen mit 104 Sitzplätzen in einer Klasse ausgestattet werden. Die erste Maschine soll noch Ende des Jahres 2012 ausgeliefert werden.