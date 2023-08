Continental streicht 500 Stellen

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental Airlines Inc. schliesst ihr Call Center in Tampa, Florida und streicht firmenweit 500 Stellen.

Die schwache Wirtschaftslage und die zunehmende Anzahl der Kunden, die über das Internet buchen, hätten die Airline zu diesem Schritt bewogen. Rund 100 der abgebauten Stellen betreffen das Call Center der Airline in Tampa. Continental bietet ihren Angestellten Freiwilligenarbeit, vorzeitige Pensionierungen und unbezahlten Urlaub als Alternativen an. Einige der Mitarbeitenden der Filiale in Tampa soll es ausserdem ermöglicht werden, in ein anderes Center in Houston und Salt Lake City versetzt zu werden. Das Center soll am 19. Juli 2009 geschlossen werden.