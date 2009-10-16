Continental verbucht US$20 Mio Extrakosten

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental Airlines erwartet im dritten Quartal einen Spezialaufwand in der Höhe von US$20 Millionen.

Die aussergewöhnlichen Kosten beinhalten US$9 Millionen, verursacht durch eine Reduktion des erwarteten Einkommens aus der Untermiete eines Hangars in Denver, US$6 Millionen aus der Differenz zwischen der effektiven Mietzahlungen für fünf EMB-135s und der Gebühr, die Continental zu deren Finanzierung erhält, sowie US$5 Millionen für Abgangsentschädigungen. Continental wird ihren Quartalsbericht am 21. Oktober 2009 publizieren.

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