Continental verbessert Auslastung

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Im Monat Dezember konnte Continental Airlines ihre Auslastung um 1,2 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent steigern.

Auf den Hauptlinien betrug die Auslastung 80,4 Prozent (+1,6 Prozentpunkte), auf den Inlandstrecken 84 Prozent (+2,6 Pp). Die Pünktlichkeitsquote der Airline lag bei 63,3 Prozent, ein eher schwaches Ergebnis, dass auf „herausfordernde Wetterverhältnisse“ zurück zu führen ist, so die Airline. Der Yield soll um 3,5 bis 4,5 Prozent zugelegt haben. Während der Verkehr um 6,7 Prozent abnahm und bei 7,1 Milliarden RPMs lag, sanken die ASM um 8,1 Prozent auf 8,9 Milliarden. Continental Airlines ist die fünftgrösste Fluggesellschaft der Welt. Zusammen mit Continental Express und Continental Connection fertigt sie mehr als 2.500 Flüge pro Tag ab und transportiert jährlich rund 69 Millionen Passagiere. Sie beschäftigt über 43.000 Angestellte.