Continental Airlines erster Biofuel Pionier in den Staaten

Zusammen mit den Partnerfirmen General Electric Aviation und Boeing wird Continental Airlines als erste Fluggesellschaft in den USA einen Testflug mit Biotreibstoff durchführen.

Continental Airlines will 2009 mit einer Boeing 737NG einen ersten Biofuel Testflug durchführen. Virgin Atlantic hat bereist einen ersten Linienflug in einer Testkonfiguration mit einer Boeing 747-400 durchgeführt. Air New Zealand wird diesem Beispiel noch in diesem Jahr folgen. Continental gab bekannt, dass ihre Test mit einem Mischverhältnis 50 zu 50 durchgeführt werden wird, bei der 737 würde eines der beiden Triebwerke mit diesem Treibstoff fliegen, das andere würde jedoch mit konventionellem Flugtreibstoff versorgt.