China Southern Airlines meldet soliden August

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat August 2024 insgesamt 16,096 Millionen Passagiere, das waren 13,5 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Nachfrage erreichte im August 2024 bei China Southern 30,166 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 20,7 Prozent mehr als im August 2023. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresaugust um zwölf Prozent auf 34,598 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 87,2 Prozent, das waren 6,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresaugust.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresaugust um 15,7 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im August 2024 insgesamt 153,56 Tausend Tonnen Luftfracht. Die Frachtauslastung betrug dabei 48,7 Prozent, verglichen mit dem August 2023 entspricht dies einem Plus von 2,1 Prozentpunkten.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte China Southern Airlines 110,696 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von knapp neunzehn Prozent. Die durchschnittliche Auslastung erreichte dabei 83,8 Prozent, was einer Verbesserung von 6,5 Prozentpunkten gleichkommt.