China Southern Airlines meldet Februarzahlen

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Februar 2025 insgesamt 13,842 Millionen Passagiere, das waren 2,8 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar.

Die Nachfrage erreichte im Februar 2025 bei China Southern Airlines 26,438 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 0,5 Prozent mehr als im Februar 2024. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 0,9 Prozent auf 30,480 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgefahren. Die Sitzplatzauslastung lag bei 86,7 Prozent, das waren 1,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 6,4 Prozent angestiegen, China Southern Airlines transportierte im Februar 2025 insgesamt 127,61 Tausend Tonnen Luftfracht. Die Frachtauslastung betrug dabei 47,2 Prozent, verglichen mit dem Februar 2024 entspricht dies einer Verbesserung von 5,8 Prozentpunkten.

Das Jahr 2024 bei China Southern Airlines

Im Berichtsjahr 2024 konnte China Southern Airlines 164,749 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 15,9 Prozent. Im Berichtsjahr 2024 lag das Angebot bei 362,647 Milliarden Sitzplatzkilometern, das entspricht einer Erhöhung von 14,7 Prozent. Nachgefragt wurden im Berichtsjahr 2024 insgesamt 305,991 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einem Wachstum von 23,9 Prozent.

Im Jahr 2024 transportierte China Southern Airlines insgesamt 1.834 Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Anstieg von 15,7 Prozent. Die durchschnittliche Frachtauslastung gibt China Southern Airlines für das Jahr 2024 mit 51,7 Prozent an, Plus 2,3 Prozentpunkte. Die durchschnittliche Auslastung erreichte dabei 84,4 Prozent, was einer Verbesserung von 6,3 Prozentpunkten gleichkommt.