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China Eastern wieder mit Gewinn

16.04.2008 PSEN
ChinaEastern400

China Eastern Airlines hat sich von ihrem Tief erholt und kann für das Jahr 2007 einen Gewinn von US$ 38,4 Millionen ausweisen.

Noch im letzten Jahr befand sich die Airline mit US$ 472,5 Millionen in den roten Zahlen. Überwiegend dank des schwachen US Dollars konnte die chinesische Firma nun einen grossen Teil ihrer Schulden begleichen. Das Betriebseinkommen wuchs um 13% auf US$ 6 Milliarden, während der Aufwand um 4% anstieg, 40,9% davon Treibstoffkosten. China Eastern vergrösserte ihre Flotte um 20 Maschinen und bedient nun mit 223 Flugzeugen 138 Destinationen. Die Auslastung betrug 2007 73,6% bei 57,18 Milliarden RPKs und einer um 10,29% höheren Kapazität von 77,71 Milliarden ASKs. Für das Olympia Jahr 2008 erwartet die in Shanghai stationierte Fluggesellschaft 43 Millionen Passagiere, ausserdem will sie 19 weitere Flugzeuge in ihre Flotte aufnehmen.

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