Cathay meldet Rückgang der Einnahmen

Hong Kongs Airline Cathay Pacific hat ihre Quartalszahlen offengelegt und muss eine Abnahme des Umsatzes von 22,4 Prozent vermelden.

In einem Statement gab die Airline bekannt, sie und ihre Tochtergesellschaft Dragonair würden die geplante Passagierkapazität ab Mai um acht, respektive dreizehn Prozent reduzieren. Im Cargobereich soll sie entsprechend um elf Prozent gekürzt werden. Cathay will ihre Angestellten ausserdem dazu ermuntern, über die nächsten zwölf Monate zeitweise unbezahlten Urlaub zu nehmen. Weitere Details zu dieser Entscheidung sollen an einer Konferenz am Freitag bekannt gemacht werden. Die Entwicklungen folgen einem Jahresverlust von US$ 1,1 Milliarden für 2008 und einem ebenfalls schlechten Abschluss im Monat März.