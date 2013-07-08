airberlin mit gestiegener Auslastung

Im Monat Juni konnte airberlin die Auslastung der Flüge im Jahresvergleich um 3,4 Prozentpunkte auf 84,85 Prozent steigern.

Im Monat Juni konnte airberlin die Auslastung der Flüge im Jahresvergleich um 3,4 Prozentpunkte auf 84,85 Prozent steigern.

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft bietet durch die Optimierung des Streckennetzes mehr Flüge auf etablierten Strecken und lastet dadurch kontinuierlich die einzelnen Flüge stärker aus. Auch die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) stiegen im Juni um ein Prozent auf 4,84 Milliarden, die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) reduzierte airberlin im Zuge der Flugplanoptimierung um drei Prozent auf 5,71 Milliarden. Daher ging im Juni die Zahl der Fluggäste nur leicht mit 1,6 Prozent auf 3.246.367 zurück.

Im ersten Halbjahr 2013 konnte airberlin die Auslastung der Flüge im Jahresvergleich um 3,4 Prozentpunkte auf 84,49 Prozent steigern und insgesamt 14,6 Millionen Fluggäste begrüßen. Das gesamte Sitzplatzangebot betrug 26,63 Milliarden Kilometer, die zurückgelegten Passagierkilometer 22,50 Milliarden.

Im Jahr 2013 hat airberlin die Berechnung der Auslastung geändert. Die Auslastungsermittlung wurde dem Branchenstandard angepasst und die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) den verfügbaren Sitzplatzkilometern (ASK) gegenübergestellt. Für den Jahresvergleich wurde die Auslastung aus dem Jahr 2012 ebenfalls neu berechnet.

Juni 2013 Juni 2013 kumuliert Auslastung in % 84,85 (+3,4 PP) 84,49 (+3,4 PP) ASK in Mio. 5.709,7 (-3,0%) 26.625,1 (-8,3%) RPK in Mio. 4.844,7 (+1,0%) 22.495,1 (-4,5%) Fluggäste 3.246.367 (-1,6%) 14.603.058 (-6,1%)

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Lufthansa mit zweiter A380 Verbindung nach China. Boeing 787 Dreamliner darf wieder fliegen. EBACE 2013. Gulfstream lieferte mehr Jets aus. Australien kauft EA-18G Growler. Thailand übernimmt weitere Saab Gripen.