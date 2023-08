CargoJet fliegt nach Köln-Bonn

Ab sofort verbindet die kanadische Fluggesellschaft Cargojet Airways den Flughafen Köln Bonn mit dem Flughafen Greater Moncton International in New Brunswick.

Die Frachtmaschine vom Typ Boeing 767 startet einmal pro Woche vom Rheinland nach Übersee. „Die Umgebung von New Brunswick ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte in Kanada. Wir sind zuversichtlich, dass diese Verbindung dauerhaft Erfolg haben wird“, sagt Jacques Fournier, Frachtleiter des Greater Moncton Airports. Zusätzlich zu einem starken und wachsenden Inlandsmarkt, bietet Moncton eine schnelle und einfache Verbindung zur Ostküste der USA. „Der Köln Bonn Airport erhält mit diesem Flug eine neue Transatlantikverbindung für die Beförderung Allgemeiner Luftfracht“, sagt Franz van Hessen, Leiter des Geschäftsbereiches Fracht und Vertrieb am Köln Bonn Airport. „Die Buchungen für die ersten Flüge sind vielversprechend.“