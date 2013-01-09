Stabile Fluggastzahlen bei Air New Zealand

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat November 2012 1,045 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einer leichten Zunahme von 0,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,5 Prozentpunkte auf 2,502 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist ebenfalls um 3,5 Prozentpunkte auf 2,038 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung blieb mit 81, 4 Prozent stabil. Air New Zealand betreibt mit rund 10.800 Mitarbeitern eine gemischte Flotte bestehend aus rund 60 Verkehrsflugzeugen.