Air New Zealand mit mehr Passagieren

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat September 2012 1,286 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,3 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,3 Prozentpunkte auf 3,189 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich gegenüber dem September 2011 um 8,2 Prozentpunkte auf 2,700 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist von 80,8 auf 84,7 Prozent um 3,9 Prozentpunkte gestiegen.