Brussels bald bei Star Alliance

Brussels Airlines ist bereit, der Star Alliance beizutreten, offiziell wird sie am 9. Dezember in 2009 in die Vereinigung aufgenommen.

Dies eröffnete MD Bernard Gustin letzte Woche. Der letzte IT Test sei durch, die Airline erwarte nun grünes Licht. Als die formelle Einladung von seiten der Allianz kam, war Gustin noch vorsichtig und erwartete eine Intergrationsphase von zwölf bis achtzehn Monaten. Nun hat die Airline es aber in weniger als einem Jahr geschafft. Hilfe bekam sie von Lufthansa, die 45 Prozent ihrer Aktien besitzt. Auch die Integrierung des Vielfliegerprogramms mit Lufthansas Miles & More sei abgeschlossen.