Star Alliance nimmt Regional Airlines auf

Star Alliance will ihre regionalen Partner Airlines zu vollwertigen Mitgliedern ihrer Gruppe machen.

Vor fünf Jahren hatte Star Alliance den Status der „Regionalen“ Mitgliedschaft eingeführt und die drei Fluggesellschaften Croatia Airlines, Adria Airways und Blue1 mit demselben benannt. Ein Sprecher der Gruppe liess nun verlauten, man sei daran, die Führung der Star Alliance zu prüfen, um sich auch in Zukunft eine gute Position sichern zu können. Ein Resultat dieser Untersuchungen sei der Entscheid, die regionalen Partner Airlines als vollwertige Mitglieder aufzunehmen. Der zeitliche Rahmen, in dem die Änderungen vollzogen werden sollen und nähere Details dazu sind noch unbekannt. Star Alliance hat 21 Mitglieder.

Link: Star Alliance