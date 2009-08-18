Continental Airlines ab Ende Oktober bei Star Alliance

Continental Airlines wird das SkyTeam verlassen, um ab Ende Oktober bei der Konkurrenz Star Alliance mitzumachen.

Am 24. Oktober 2009 wird die amerikanische Fluggesellschaft Continental die zweitgrösste Airline Allianz SkyTeam verlassen und der Star Alliance beizutreten. Der Schritt wird vollzogen, weil Continental Airlines eine tiefe Partnerschaft mit United Airlines eingegangen ist, nachdem ein Zusammenschluss der beiden Fluggesellschaften gescheitert war. In der Star Alliance befinden sich 21 Fluggesellschaften die zusammen täglich rund 17.000 Flüge abwickeln.