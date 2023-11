British Airways fliegt wieder nach Köln Bonn

Flughafen Köln Bonn BA Airbus A320 (Foto: Köln Bonn Airport)

British Airways (BA) startet und landet seit letztem Montag wieder am Köln Bonn Airport. Bis zu zweimal täglich und insgesamt zwölfmal pro Woche fliegt BA nun nach London-Heathrow.

Die Hauptstadt Englands und Großbritanniens ist zum einen ein äußerst beliebtes Ziel für Städte- und Geschäftsreisen, zum anderen betreibt British Airways in Heathrow ein internationales Drehkreuz mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten in das weltweite Streckennetz der Airline und ihrer Partner.

„Dass British Airways jetzt nach Köln/Bonn zurückgekehrt ist und in hoher Frequenz nach London-Heathrow mit dem dortigen Drehkreuz fliegt, freut uns ungemein“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die neue Verbindung ist so attraktiv, weil sie eine große Zahl an Fluggästen anspricht – vor allem auch aus der Wirtschaft der gesamten Region. London ist eines der wichtigsten internationalen Wirtschaftszentren, von Heathrow aus können Reisende dank des Drehkreuzes in die ganze Welt fliegen und nicht zuletzt ist die Metropole ein äußerst spannendes Ziel für Städtetrips.“

„Köln wird als Kulturzentrum immer beliebter und wir sind glücklich, in eine Region zurückzukehren, von der wir wissen, dass sie sowohl bei Geschäfts- als auch bei Privatreisenden beliebt ist. Wir freuen uns darauf, Reisende in diesem Winter wieder auf unserer Verbindung zwischen Köln/Bonn und Heathrow begrüßen zu dürfen“, sagt Jörg Tünsmeyer, Head of Sales für Europa, Afrika und den Nahen Osten bei British Airways.

London bietet Städtereisenden neben weltbekannten Sehenswürdigkeiten wie Big Ben oder Buckingham Palace zahlreiche Museen und weitere kulturelle Einrichtungen sowie ein pulsierendes Nachtleben mit Szene-Bars und Restaurants. Wer in die Ferne fliegen möchte, findet in Heathrow Verbindungen zu Zielen auf allen Kontinenten vor. Reisende aus Köln/Bonn können nahtlos an das Langstreckennetz von British Airways anschließen, da der Flugplan mit Flügen nach New York, Los Angeles, Miami oder auch Kapstadt abgestimmt ist.

British Airways fliegt montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags zweimal am Tag nach Heathrow (mittags gegen 12 Uhr und abends gegen 20 Uhr), dienstags und samstags findet ein Flug am Tag statt (mittags gegen 12 Uhr). In der gleichen Frequenz geht es zuvor von London ins Rheinland. Zum Einsatz kommen die Airbus-Modelle A319 und A320.

Flughafen Köln/Bonn