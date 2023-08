Boeing 787 besucht Berlin Tegel

Nach dem Besuch an der Paris Air Show wird der Dreamliner ZA001 nach Berlin Tegel fliegen und dem ersten deutschen Kunden AirBerlin präsentiert.

Das Flugzeug werde am 25. Juni 2011 gegen 09.00 Uhr am Flughafen Tegel landen, teilte Air Berlin heute mit. Air Berlin hat 15 Boeing 787 Dreamliner für ihre Flotte bestellt und hält Vorkaufsrechte auf weitere zehn Maschinen des modernsten Langstreckenjets. Die ersten Boeing 787 in den Air Berlin-Farben sollen voraussichtlich im Jahr 2014 ausgeliefert werden.