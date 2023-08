Boeing 787 Dreamliner in Berlin

Am Samstagmorgen, dem 25. Juni 2011, landete erstmals ein Boeing 787 Dreamliner in Deutschland. airberlin ist die erste Fluggesellschaft in Deutschland, die den Dreamliner erhalten wird.

Das Boeing Testflugzeug ZA001 wurde auf dem Flughafen Berlin Tegel von airberlin, Repräsentanten des Herstellers Boeing sowie den Berliner Flughäfen mit einer feierlichen Zeremonie begrüßt. Das Testflugzeug ZA001 ist die erste 787, die von Boeing gebaut wurde. Die 787 zeichnet sich vor allem durch ihre Umwelt- und Kosteneffizienz, den Kabinenkomfort und die Nutzung modernster Technologien aus. Im Vergleich zu Flugzeugen ähnlicher Größe ist der Treibstoffverbrauch der 787 um 20 Prozent niedriger. Die erste Boeing 787 in airberlin Lackierung soll im April 2014 an airberlin ausgeliefert werden. Insgesamt folgen ab diesem Datum sukzessive noch 17 weitere Auslieferungen im Zeitraum bis August 2019.