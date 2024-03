Boeing 767-300BCF für My Freighter Airlines

Boeing 767-300 Boeing Converted Freighetr (BCF) My Freighter Airlines (Foto: My Freighter Airlines)

My Freighter Airlines hat kürzlich den dritten Umbaufrachter vom Typ Boeing 767-300 Boeing Converted Freighter (BCF) in die Flotte aufgenommen.

Der Boeing 767-300BCF Umbaufrachter wird von der Fluggesellschaft aus Usbekistan von dem US-amerikanischen Leasingspezialisten Air Transport Services Group (ATSG) eingemietet. Für My Freighter Airlines ist es der dritte Boeing 767-300 Umbaufrachter in der Flotte. Für ATSG ist es die vierte Übergabe einer neu umgebaute Boeing 767-300BCF in diesem Jahr.